Тривалий COVID: Вчені виявили приховану форму хронічної хвороби

Щонайменше 10% людей, інфікованих SARS-CoV-2, вірусом, який викликає COVID, мають симптоми, які тривають понад чотири тижні після зараження. З понад 770 мільйонами заражень на сьогоднішній день це означає, що десятки мільйонів людей живуть з довгостроковими наслідками COVID, відомими як "тривалий COVID".

Було вивчено понад 200 симптомів тривалого COVID-19, серед яких найпоширенішими є втома, задишка та когнітивні труднощі, такі як проблеми з пам’яттю або "мозковий туман". Стан може бути виснажливим – багатьом людям доводиться скорочувати свій робочий день або вони повністю не можуть працювати. Про це пише Sciense Alert.

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Але COVID може бути не єдиною причиною довготривалих симптомів. У новій статті вчені повідомили результати дослідження, у якому порівнювали довгострокові симптоми, про які повідомляли люди, які перенесли різні типи гострих респіраторних інфекцій.

Понад 10 000 людей попросили повідомити про 16 симптомів, які зазвичай зустрічаються під час тривалого COVID-19, таких як втома, задишка, болі та запаморочення. Потім ми порівняли, наскільки поширені ці симптоми серед трьох груп: людей, які повідомили про COVID, тих, хто повідомив про іншу гостру респіраторну інфекцію (але результат тесту на COVID був негативним), і тих, хто не повідомив про жодну інфекцію.

Вчені зосередилися на довгострокових симптомах, включивши лише людей, які були інфіковані понад чотири тижні тому. Вони також враховували загальний стан здоров’я людей до того, як вони були заражені, і наявність у них респіраторних захворювань.

Дослідження показало, що всі розглянуті симптоми частіше зустрічаються у людей з попередньою COVID, ніж у людей без інфекцій, незалежно від того, чи повідомляли вони про тривалу COVID.

Але це відкриття не було унікальним для COVID. Майже всі симптоми, які ми розглядали, також були більш поширеними у людей з респіраторними інфекціями, не пов’язаними з COVID, ніж у тих, хто не був інфікований.

Іншими словами, наші висновки натякають на існування "тривалої застуди": тривалі наслідки для здоров’я від інших респіраторних інфекцій, таких як застуда, грип або пневмонія, які наразі залишаються нерозпізнаними.

Деякі з найпоширеніших симптомів тривалої застуди включають кашель, біль у животі та діарею. Про ці симптоми повідомлялося в середньому через 11 тижнів після інфікування.

Хоча важка первинна інфекція, здається, збільшує ризик довгострокових симптомів, наше дослідження поки що не говорить нам, чому деякі люди страждають від тривалих симптомів, а інші – ні.

Важливо, що ми не маємо доказів того, що симптоми тривалої застуди мають таку саму тяжкість або тривалість, що й затяжна COVID-19. Насправді ми помітили деякі важливі відмінності в симптомах, про які повідомлялося в двох групах: ті, хто одужує від COVID, частіше відчувають запаморочення або проблеми зі смаком і нюхом.

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Ці висновки проливають світло не лише на вплив тривалого COVID на життя людей, а й на інші респіраторні інфекції.

Недостатня обізнаність або навіть відсутність загальноприйнятого терміну, такого як "тривала застуда" або "тривалий грип", перешкоджає як повідомляти, так і діагностувати ці захворювання. І люди, які повідомляють про свою тривалу застуду, все одно можуть важко поставити діагноз через широкий спектр симптомів і відсутність діагностичних тестів.

Тривалі симптоми після респіраторних інфекцій – явище не нове. Дослідження за участю тих, хто пережив два попередні спалахи коронавірусу – пандемію важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) і спалах респіраторного синдрому на Близькому Сході (Mers) – виявили довгостроковий вплив на функцію легенів, якість життя та психічне здоров’я.

А деякі люди, госпіталізовані з грипом А, відчували респіраторні та психологічні проблеми принаймні через два роки після виписки з лікарні.

Але більшість досліджень наразі зосереджено на людях із важкими захворюваннями, часто настільки серйозними, що їх госпіталізують. Мало відомо про віддалені наслідки респіраторних інфекцій серед людей, у яких епізод гострого захворювання менш важкий.

Довга COVID-19 подолала цю тенденцію, її досліджували на людях із усіма ступенями тяжкості початкової інфекції. Це значною мірою завдяки сильній пропаганді пацієнтів, яка показує, що це може вплинути навіть на тих, хто має легкі початкові симптоми.

Вимагаючи визнання свого стану, люди з тривалим COVID-19 звернули вкрай необхідну увагу на постінфекційні синдроми в цілому.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, влітку в МОЗ заявили, що восени Україна може зіткнутися з новим сплеском захворюваності на COVID-19. Це може статися, якщо в країні знизяться темпи вакцинації.

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