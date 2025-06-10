Для частини пенсіонерів скасували оплату комуналки: хто потрапив до списку

У 2025 році деякі пенсіонери матимуть право на пільги на комунальні послуги та паливо. Це стосується пенсіонерів-жителів сільської місцевості, які раніше працювали в бюджетній сфері.

Про це пише "24 Канал" з посиланням на ПФУ. Отже, до переліку пенсіонерів, які мають право не оплачувати комунальні послуги, входять особи, що раніше працювали у сферах:

освіти (педагоги),

медицини та фармації,

культури (бібліотекарі, працівники музеїв, клубів),

захисту рослин.

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Ключова вимога для отримання права на безкоштовну оплату комунальних послуг – середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні пів року не повинен перевищувати 4 240 гривень. Водночас ця пільга передбачена виключно для пенсіонера і не розповсюджується на інших членів домогосподарства.

Як оформити пільги на комуналку

Пенсіонери можуть звернутися по пільгу на комунальні послуги одним із кількох шляхів: особисто у відділенні Пенсійного фонду України, через представника місцевої влади або в режимі онлайн.

Для призначення пільги потрібно подати довідку, яка підтверджує проживання у сільській місцевості, а також документальне підтвердження права на пільгу. Такий документ надає або установа, де раніше працював пенсіонер, або орган місцевого самоврядування на основі даних з трудової книжки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги доступні пенсіонерам після 70 років.

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