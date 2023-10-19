Для чого залишати зубчик часнику біля вхідних дверей

Часник є доволі популярний на кухні, однак його можна широко застосовувати й в побуті. Для прикладу – щоб позбутися набридливих шкідників, які з початком холоді намагаються проникнути у будинок.

Як повідомляє "Санте", восени під поріг будинку варто покласти кілька зубчиків часнику, тоді шкідники оминатимуть вашу оселю. Також можна розкласти очищений часник на підвіконнях зовні та біля балконних дверей. Видання радить також покласти часничини у кути та щілини в стінах.

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Можна змішати сік кількох зубчиків часнику з водою та розбризкати рідину на стіни біля входу в будинок, на балкон, біля вікон або в будь-якому іншому місці, де збираються комахи й мошкара.

Замість часнику мона використати й чорний мелений перець, або цибулю. Перець розсипають під поріг та на підвіконня з вулиці. А цибулю використовують так само як часничинки.

До речі, цей спосіб здатен відлякати від будинку й дворових котів, які можуть лишати мітки на стінах будинку, на вікнах й на вхідних дверях.

Пропонуємо дізнатися, для чого часник вкидають в унітаз.

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