Додайте цей продукт і ваша олія не буде гірчити: простий лайфхак

Цей лайфхак був популярним ще в радянські часи, коли соняшникова олія мала надзвичайний попит і була на кожній кухні, але дістати її було не так просто. Щоб продовжити термін зберігання та покращити якість продукту, в олію додавали один додатковий інгредієнт.

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У містах жителі купували соняшникову олію у скляних пляшках, металевих банках чи картонних упаковках. У селах олію часто самостійно тиснули з насіння та зберігали у бідонах та суліях. Цей продукт тримали про запас, тому важливо було, щоб олія зберігала свої властивості та чудовий смак протягом тривалого часу. Саме тому в олію додавали звичайну сіль.

Вона виконувала роль консерванту і не давала соняшниковій олії гірчити та псуватись. Холодильники були рідкістю, а місця в них було мало. Наші бабусі користувалися досить незвичайним, але надзвичайно дієвим методом, додаючи сіль у ємності з олією.

Іноді це робили навіть на підприємствах, де олію виготовляли, адже спроби покращити якість цього продукту при виробництві були не довершеними. Тому таким чином намагалися продовжити життя дешевій та менш якісній олії.

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