Додайте один незвичний інгредієнт до супу і це покращить його смак

Ця порада підійде для кухарів, які хочуть винести смак будь-яких супів на новий рівень.

Супи – надзвичайно розповсюджений по всьому світу вид приготування їжі. Українці також полюбляють такі страви, та навіть мають власні народні рецепти. У мережі розповіли про один лайфхак, який покращить смак будь-якого супу, зокрема, українського борщу.

З часом супи можуть набридати, але це дуже корисний вид приготування, адже багато корисних речовин з продуктів вбирає в себе бульйон. Можна додати до супу сік овочів, щоб додати нові смакові ноти та страва вийшла апетитнішою. Підійдуть, залежно від самого рецепту супу, як сік моркви, капусти, буряка, селери та томатний сік.

Для найкращого смаку використовуйте лише свіжий сік домашнього приготування, або якісний з магазину.

Додавати сік овочів до супу слід лише наприкінці готування страви. Якщо додати сік на початку готування, ви не досягнете позитивного результату, смак просто розчиниться в бульйоні. Якщо ж додати сік наприкінці, можна зробити суп більш пікантним, адже збережеться окремий смак вибраного овочу.

Цей додатковий інгредієнт збагатить суп вітамінами та надасть нового смаку. Така "нова" стара страва точно здивує ваших гостей та близьких.

Раніше ми писали про лайфхак від професійних кулінарів, як зробити ідеальну смажену чи запечену картоплю з хрумкою скоринкою.

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