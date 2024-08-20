'Добрий день' чи 'доброго дня': як вітатися українською правильно

Чи помічали ви, що часто чуєте, як люди вітаються українською фразою "Доброго дня"? Насправді правильніше казати "Добрий день!".

Мовознавці стверджують, що форми вітання "Добрий день", "Добрий вечір" та "Добраніч!" є природнішими для української мови. Саме вони зустрічаються у народній творчості та літературних творах. Форма "Доброго дня" з'явилася відносно недавно і, ймовірно, під впливом російської мови.

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Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко зауважив, що правильно вітатися "доброго ранку", а от вдень і ввечері вітання з прикметником "добрий" використовується у називному відмінку, тобто "добрий день", "добрий вечір".

Редакторка Ольга Васильєва додала, історично склалося, що українці віталися саме в називному відмінку, як це і досі робиться в інших слов’янських мовах, таких як польська, чеська чи білоруська.

Привітання "Доброго дня!" з'явилося відносно недавно і почало активно використовуватися лише протягом останніх двадцяти років. Зокрема, на думку деяких мовознавців, ця форма могла виникнути під впливом привітання "Доброго ранку", але не є типовою для української мови.

У народній творчості та творах українських письменників найчастіше зустрічаються форми "Добрий день" та "Добрий вечір", тоді як "Доброго дня" і "Доброго вечора" майже не використовуються. Васильєва також підкреслює, що привітання "Добридень" та "Добривечір" є унікальними українськими формами, які не мають аналогів у сусідніх мовах.

Важливо розуміти, що етикетні формули є стійкими сполуками слів, і їх зміна може порушувати мовну норму. Тому слід використовувати саме ті форми, які відповідають мовній традиції та нормативам, такі як "Добрий день" або "Добридень", "Добрий вечір" чи "ДобрИвечір".

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