Донька Медведчука потрапила в скандал у Москві: дівчину запідозрили у фальсифікації документів

Зрадник та колишній народний депутат Віктор Медведчук після обміну на полонених українців оселився у Москві. З ним там проживає й дружина Оксана Медведчук, рік тому у російській столиці почала жити їхня спільна донька Дар'я.

Це з'ясувало видання "Медуза" та "Лабораторія університетської прозорості" (проєкт, започаткований експертами, які вивчають корупцію у рф). За даними розслідування, 19-річна донька Медведчуків, хрещеним батьком якої її російський диктатор владімір путін, навчається у Вищій школі економіки (ВШЕ). Проте дівчина двічі ледь не вилетіла з вузу.

Як з'ясували "Медуза" та ЛУП, донька подружжя Медведчуків була зарахована до ВШЕ 31 серпня 2021 року на одну із найбільш затребуваних спеціальностей факультету — "управління бізнесом". Потрапила вона туди за особливою процедурою для іноземців, яка дає можливість іноземним громадянам не складати Єдиний державний екзамен, лише внутрішні вступні іспити вишу.

Тут дівчина навчається платно. Разом з нею у ВШЕ одночасно зарахували ще двох студентів з України – Данила Косовського та Валентина Шуста, і виявилося, що це діти близьких до Віктора Медведчука людей. Батько Данила є протоієреєм Української православної церкви Московського патріархату, а батько Валентини — член правління благодійного фонду Віктора Медведчука та колишній керівник інвестиційної компанії "Укркапітал", яку очолила Оксана Марченко.

"Медуза" дізналася, що цього літа під час сесії Дар'я Медведчук, Шуст та Косовський пропустили складання одного і того ж іспиту, відправивши до навчального офісу вишу довідки про тимчасову непрацездатність з Морозівської дитячої міської клінічної лікарні.

Коли ж адміністратор курсу від навчального перевіряв справжність лікарняного, з'ясувалося що студенти Медведчук, Шуст та Косовський до лікарні не зверталися й не отримували довідок.

За правилами університету за підроблені довідки студентів мали б відрахувати, тож адміністратор направив студентам повідомлення про відрахування та розірвання договору. Було підготовлено й відповідний наказ, його адміністратор направив менеджеру навчального офісу.

Після цього адміністратор почав отримувати загрозливі дзвінки від незнайомих людей, яки представлялися як "представники батьків студентів" та переконували зупинити процедуру відрахування.

Після цього випадку троє студентів надали нові довідки, що нібито підтверджують справжність перших. Проте клініка повідомила адміністрації ВШЕ, що не видавала першокурсникам жодних паперів.

Адміністратору потім повідомили, що в ситуацію втрутився проректор ВШЕ Сергій Рощин та просить не відраховувати студентів, бо вони з України та у них "складна життєва ситуація". Також з приймальні Рощина до вишу надіслали листа, до якого додали вже треті довідки про "лікарняні" студентів, проте з іншої поліклініки.

Згодом адміністратору, який сумнівався у справжності документів, менеджер навчального офісу заборонила користуватися розділом на сайті ВШЕ, де студенти та співробітники вишу можуть залишити скаргу на недотримання їхніх прав – вона зауважила, що за цих студентів "просять на дуже високому рівні, і незрозуміло, чого чекати від цього".

Проте, попри заступництво, Дар'я Медведчук, Шуст та Косовський не змогли скласти літню сесію, хоча намагалися зробити це тричі. Тож їм надіслали повідомлення про відрахування "за недобросовісне освоєння освітньої програми".

Джерела "Медузи" та ЛУП повідомили, що після цього випадку до навчального офісу ВШЕ прийшли чоловік та жінка "бандитського вигляду, у шкірянках та зі злими очима" та принесли довідки про переведення Шуст та Косовського до іншого вузу. Жінка спитала про долю доньки Медведчука, і коли почула, що Дар'ї "дали можливість написати мотиваційний лист і вчитися далі", задоволено кивнула й пішла.

Журналісти з'ясували, що після всіх тих інцидентів Дар'ю Медведчук не відрахувати з вишу, проте вона вчиться так само без успіху, займаючи місце наприкінці рейтингу успішності учнів факультету.

Нагадаємо, у вересні під час обміну полоненими з росією Україна видала затриманого за державну зраду нардепа Віктора Медведчука. Його було обміняно понад 200 захисників "Азовсталі". У листопаді Медведчука помітили у Ялті, він вечеряв з дружиною Оксаною Марченко.

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