Доктор Дре отримав зірку на Голлівудській алеї слави на зірковій церемонії

Легендарний продюсер Доктор Дре отримав свою зірку на Голлівудській алеї слави, де виступав DJ Big Boy радіо Лос-Анджелеса та інші відомі репери.

Також були присутні Снуп Догг, Емінем і 50 Cent.

Це повний момент для двох легенд Лос-Анджелеса після того, як доктор Дре, справжнє ім’я якого Андре Ромелл Янг, з’явився для Big Boy у 2021 році, коли ведучий був удостоєний своєї зірки.