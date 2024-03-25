Доктор Дре отримав зірку на Голлівудській алеї слави на зірковій церемонії
Доктор Дре отримав зірку на Голлівудській алеї слави на зірковій церемонії
Легендарний продюсер Доктор Дре отримав свою зірку на Голлівудській алеї слави, де виступав DJ Big Boy радіо Лос-Анджелеса та інші відомі репери.
Також були присутні Снуп Догг, Емінем і 50 Cent.
Це повний момент для двох легенд Лос-Анджелеса після того, як доктор Дре, справжнє ім’я якого Андре Ромелл Янг, з’явився для Big Boy у 2021 році, коли ведучий був удостоєний своєї зірки.