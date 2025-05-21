Борги за комуналку: чим загрожують українцям за кордоном

Багато українців, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть мати несплачені борги за комунальні послуги. І хоча вони не перебувають в Україні, це не звільняє їх від можливих серйозних наслідків, пов'язаних з несплатою.

Про те, які ризики можуть чекати боржників, розповіла Інна Кучук — начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго". Українці за кордоном, які накопичили борги за комуналку, можуть зіткнутися з арештом банківських рахунків. За словами Кучук, до таких громадян застосовуються ті ж юридичні процедури, що й до боржників, які перебувають в Україні.

Багато хто звертається до підприємств лише після того, як вже ухвалено рішення суду і рахунки заблоковано. У таких випадках домовитися без участі виконавчої служби вже не вдасться.

"Після винесення судового рішення мирову угоду можна укласти лише через виконавчу службу. Люди помилково думають, що достатньо просто подати заяву і підписати угоду з нами — це не працює", — зазначає Кучук.

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Як проходить процес стягнення заборгованості

Судове рішення є обов’язковим до виконання, і постачальник не має повноважень його змінювати. Після рішення суду справа передається до виконавчої служби, яка відкриває провадження, арештовує рахунки та, за можливості, стягує наявні на них кошти.

Саме державний виконавець звертається до суду щодо затвердження мирової угоди, але лише в межах відкритого провадження.

Як уникнути проблем

Якщо людина не проживає у своєму помешканні понад 30 днів, вона має право звернутися до компанії-постачальника з проханням тимчасово припинити нарахування комунальних платежів.

Також варто пам’ятати, що виконавча служба може заблокувати рахунки, на які надходить допомога — зокрема й тим, хто служить у ЗСУ. Тому борги слід вирішувати завчасно, щоб уникнути неприємних фінансових обмежень.

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