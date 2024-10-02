Доплати до пенсії після 65 років: на які надбавки мають право українці

Громадяни України, які досягли віку 65 років і мають відповідний страховий стаж, повинні отримувати пенсію, що становить не менше 40% від їхньої зарплати. Окрім цього, їм належать доплати, пов'язані з віком.

Якщо пенсія українця, який досягнув 65-річного віку, менша за 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично нараховується доплата до цього рівня, повідомляють у Пенсійному фонді. Про це пише 24 Канал.

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Наприклад, при мінімальній зарплаті 8 000 гривень пенсійна виплата має бути не менше 3 200 гривень. Однак наразі фактичний мінімальний розмір пенсії складає 3 370 гривень.

Зверніть увагу! Якщо пенсія надійшла в неповному обсязі, доплата здійснюється автоматично і звертатися особисто до Пенсійного фонду України не потрібно.

Також варто відзначити, що після досягнення 70 років пенсіонерам автоматично нараховуються вікові доплати. Сума цих виплат залежить від віку пенсіонера і поступово зростає:

пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень додатково;

люди віком від 75 до 79 років – 456 гривень;

пенсіонери старше 80 років – 570 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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