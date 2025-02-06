Дострокова пенсія для УБД: що потрібно знати та як оформити

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Україні, мають можливість оформити пенсію за віком раніше встановленого терміну. Розмір виплат визначається двома ключовими показниками.

Зокрема, враховується загальна тривалість страхового стажу, а також рівень заробітку, з якого здійснювалися страхові внески. Про це повідомляє UAportal із посиланням на Пенсійний фонд України.

Відповідно до законодавства України, учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію:

чоловіки після досягнення 55-річного віку за умови, що їхній страховий стаж становить щонайменше 25 років;

жінки у 50 років, якщо вони набули не менше 20 років страхового стажу.

До пенсій учасників бойових дій додатково передбачено:

надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб;

цільову грошову допомогу на проживання у сумі 40 гривень;

щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у випадку, якщо загальна сума пенсійних виплат не досягає встановленого рівня.

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Як УБД оформити дострокову пенсію

Щоб оформити пенсію для учасників бойових дій, необхідно надати наступні документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби);

довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Заява щодо призначення чи перерахунку пенсії для УБД подається через вебпортал електронних послуг ПФУ або безпосередньо в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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