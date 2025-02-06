Дострокова пенсія для УБД: що потрібно знати та як оформити
Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Україні, мають можливість оформити пенсію за віком раніше встановленого терміну. Розмір виплат визначається двома ключовими показниками.
Зокрема, враховується загальна тривалість страхового стажу, а також рівень заробітку, з якого здійснювалися страхові внески. Про це повідомляє UAportal із посиланням на Пенсійний фонд України.
Відповідно до законодавства України, учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію:
- чоловіки після досягнення 55-річного віку за умови, що їхній страховий стаж становить щонайменше 25 років;
- жінки у 50 років, якщо вони набули не менше 20 років страхового стажу.
До пенсій учасників бойових дій додатково передбачено:
- надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб;
- цільову грошову допомогу на проживання у сумі 40 гривень;
- щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у випадку, якщо загальна сума пенсійних виплат не досягає встановленого рівня.
Читайте також: Скільки потрібно відслужити для отримання статусу УБД у 2025 році
Як УБД оформити дострокову пенсію
Щоб оформити пенсію для учасників бойових дій, необхідно надати наступні документи:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби);
- довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- фото (для видачі пенсійного посвідчення).
Заява щодо призначення чи перерахунку пенсії для УБД подається через вебпортал електронних послуг ПФУ або безпосередньо в будь-якому сервісному центрі ПФУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!