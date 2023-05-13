Давньоєгипетський журнал відгулів віком 1250 років: стало відомо, з яких причин єгиптяни пропускали роботу

Навіть у 1250 році до н.е. єгиптяни мусили надавати роботодавцю пояснення щодо своєї відсутності на роботі, які записувались у спеціальний журнал відвідування під назвою остракон. У Британському музеї виставлений артефакт, у якому записані причини відсутності 40 працівників протягом 280 днів року.

Про це пише IFLScience.

У остраконі віком 1250-літнього віку можна побачити унікальний приклад трудових відносин древніх єгиптян. На вапняковому шматку записана інформація про відвідування 40 працівників протягом 280 днів на рік. У журналі записані дати та причини відсутності на роботі того чи іншого працівника.

В остраконі міститься двадцять чотири рядки написані новоєгипетським ієратичним письмом спереду та двадцять один рядок на звороті. В кожному рядку є слово, виділене червоним кольором, яка вказує причину відсутності працівника на роботі.

Деякі з причин відгулів зрозумілі, інші викликають здивування: до прикладу, причина відсутності Себи – укус скорпіона, а Пеннуб доглядав за хворою матір'ю. Деякі працівники навіть вказували причиною відсутності догляд за дружиною чи донькою під час менструації. Вражає те, що суспільство було прогресивним настільки, що з повагою ставились до причин такого роду.

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Також причиною відсутності на роботі вказували бальзамування і загортання своїх померлих родичів. Також, єгиптяни часто варили пиво, що також було поважною причиною для відсутності на роботі.

Пиво для єгиптян було важливою складовою їхнього раціону, його приносили в жертву богам, а деколи виплачували в якості зарплати. На основі стародавнього остракону можна зробити висновок, що древні єгиптяни відносились до побудови робочого процесу краще, ніж деякі роботодавці у 21 столітті.

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