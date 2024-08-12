Дрони долетіли до Підмосков'я: ціллю був Чкаловський аеродром (відео)

У ніч на 12 серпня російські ЗМІ та місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників на військовий аеродром Чкаловський, розташований у Підмосков'ї.

Інформацію про інцидент підтвердили як місцеві мешканці, так і проросійські пропагандистські канали. За їхніми даними, у місті Щолково, де розташований аеродром, було оголошено повітряну тривогу, чулися вибухи.

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Пропагандисти стверджують, що російські сили ППО успішно відбили атаку, однак офіційного підтвердження цієї інформації від російської влади поки що не надходило.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов поки що не коментував ситуацію, що склалася.

Аеродром Чкаловський є стратегічно важливим об'єктом для російської армії. Він використовується для базування військових транспортних літаків та є одним з найближчих до Москви аеродромів.

Міноборони росії тим часом у ранковому зведенні повідомило, що за ніч сили ППО "знищили 18 українських БПЛА" над Курською, Бєлгородською та Воронезькою областями

При цьому губернатор Ростовської області Василь Голубєв також повідомив про знищення чотирьох БПЛА на південному заході Ростовської області. З його слів, постраждалих немає.

Міноборони окупантів не згадує про дрони, про які написав губернатор Ростовської області, а також про атаку БПЛА на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков'ї.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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