Духовка блищатиме: всього одна таблетка цього засобу допоможе ефективно відмити бруд

Духовка – це один з найскладніших для чищення предметів на кухні. Пригорілий жир і нагар можуть накопичуватися з часом і зробити духовку непридатною для використання.

На щастя, існує простий і ефективний спосіб очистити духовку за допомогою таблетки для посудомийної машини. Цей метод є ефективним для видалення навіть найстійкіших забруднень. Він також є досить недорогим і не вимагає використання хімічних засобів.

Що вам знадобиться:

Таблетка для посудомийної машини Тепла вода Губка або щітка Рукавиці для миття посуду

Візьміть одну таблетку для посудомийної машини та занурте її в теплу воду на кілька секунд.

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Потім вийміть таблетку з води та потріть нею внутрішню частину дверцят духовки. Протирайте, доки весь жир і бруд не розчиняться.

Використовуйте губку для посуду (м’якою стороною), щоб увібрати надлишок миючого засобу.

Якщо дверцята та стінки духовки надто брудні й з першого разу вам не вдається відмити їх таблеткою для посудомийки, спробуйте взяти глибоке деко, налийте в нього півлітра гарячої води та покладіть у воду шматочки лимона.

Поставте деко в увімкнену духовку, прогріту до 100 градусів. Нехай деко постоїть у розігрітій духовці протягом 20-30 хвилин. Потім витягніть його, нехай духовка охолоне. Потім повторіть трюк з таблеткою для посудомийки.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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