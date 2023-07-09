Думав, що фанатка: охоронець баскетболіста вдарив Брітні Спірз (відео)

Зіркова співачка Брітні Спірз опинилася в центрі уваги після того, як її обличчя потрапило під удар охоронця баскетболіста Віктора Вембаньями. Інцидент стався під час зустрічі Брітні зі своїм улюбленим спортсменом у ресторані Catch у Лас-Вегасі.

Згідно з повідомленнями TMZ, співачка, відчуваючи себе фанаткою, розпочала спробу зробити фотознімок з Віктором, підійшовши до нього ззаду та поплескавши по плечу. Однак охоронець Вембаньями негативно сприйняв такий підхід та відповів фізичним насильством, вдаривши співачку по обличчю. Внаслідок удару Брітні впала, а її окуляри впали та розбилися.

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Охоронець негайно перепросив перед співачкою, пояснивши свої дії тим, що несподівана реакція була зумовлена перебуванням серед фанатів. Сама Брітні, хоча попросила вибачення за інцидент, все ж звернулася до поліції, щоб зареєструвати інцидент.

Момент удару Брітні Спірз потрапив на відео:

Після цього інциденту Брітні Спірз звернулася до своїх фоловерів у соціальних мережах, де заявила, що фізичне насильство є неприйнятним і закликала поважати одне одного. Вона також висловила сподівання на публічні вибачення від Віктора Вембаньями та його служби безпеки.

Наразі поліція Лас-Вегаса розслідує інцидент, і є ймовірність, що буде порушено кримінальну справу. Проте, деякі джерела зазначають, що охоронець намагався захистити Віктора Вембаньями від натисків Брітні, і удар відбувся внаслідок ненавмисних дій співачки. Зважаючи на це, поки що не прийнято рішення щодо притягнення когось до відповідальності.

Цей несподіваний інцидент став травматичним досвідом для Брітні Спірз, але вона висловила вдячність поліції Лас-Вегаса та детективам за підтримку у цій ситуації. Зіркова співачка наголосила на важливості поваги та запобіганні фізичному насильству у суспільстві.

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