Два дієві способи боротьби з кліщами вдома: треба тільки цибуля та сода

Як дізнатися, чи є у вас у ліжку кліщі - як позбутися кліщів

Ідеальним середовищем для пилових кліщів залишається запилене, вологе приміщення, яке погано провітрюється. Існують різні поради, які допоможуть подолати цю проблему та зберегти своє здоров'я.

Якщо у вашому будинку завелися ці шкідники, якраз час скористатися порадами експертів Sante Plus. Головне – вчасно їх виявити та не пропустити.

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Кліщі – це крихітні комахи із сімейства кліщових та павукоподібних. Хоча вони невидимі неозброєним оком і їх важко виявити, вони можуть завдати шкоди. Існують тисячі різних видів кліщів, але всі вони кусають та висмоктують кров. ‌

Звичайно, симптоми укусів розрізняються, але зазвичай укуси виявляються у вигляді сверблячки та покусування. Інші симптоми можуть включати червоні плями та ураження шкіри.

Як дізнатися, чи є у вас у ліжку кліщі?

Через темний колір кліщів буває важко виявити. Але деякі ознаки можуть вас насторожити. Ось кілька показників, за якими можна дізнатися, чи залишаються вони у ліжку:

1. Сверблячка. Якщо ви раптово відчуєте сильну сверблячку в будь-якій частині тіла і помітите, що вона не проходить, то, ймовірно, це пов'язано з кліщами.

2. Кашель. Якщо ви спокійно лежите на ліжку і раптом без причини починаєте кашляти, це також ознака їхньої присутності.

3. Алергія. Якщо ви страждаєте на алергію і навколо вас є пилові кліщі, вас турбуватимуть чхання і чухання носа. Їх необхідно швидко усунути, інакше ваші симптоми лише посиляться.

Поради щодо боротьби з кліщами, які допоможуть позбутися їх

Деякі несподівані хитрощі можуть радикально прогнати кліщів з вашого дому.

1. Одна цибулина.

Все, що вам потрібно зробити, це розмістити цибулю на балконі. Так, ідея здається божевільною, але це не так. Цибуля видає сильний неприємний запах, який не переносять павутинні кліщі. Він діятиме як справжній репелент, оскільки цей аромат поширюватиметься у повітрі та відлякуватиме всіх кліщів.

Візьміть цибулину, розріжте її навпіл та розкладіть шматочки на видному місці на балконі.

Важливо вибрати місце, яке добре видно, та переконатися, що воно не закрите іншими об'єктами.

Замінюйте цибулю кожні 2-3 дні, щоб її запах залишався таким же насиченим.

2. Харчова сода та ефірна олія чайного дерева.

Інгредієнти:

1 склянка харчової соди (150 г),

10 крапель ефірної олії чайного дерева

Це актуальний метод боротьби з пиловими кліщами, що розмножуються в матрацах та подушках.

У місткості добре змішайте харчову соду з ефірною олією чайного дерева. Потім розпорошіть розчин на предмети, які хочете очистити (наприклад, матрац та постільна білизна). Залиште на годину. Потім потріть розчин щіткою та видаліть надлишки ручним пилососом. Проводьте таку дезінфекцію не рідше одного разу на місяць.

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