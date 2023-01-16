Джеймс Кемерон повторив фінал "Титаніка", де показав причину загибелі Джека Доусона

Відомий кінорежисер культових фільмів Джеймс Кемерон показав фінальну сцену з фільму "Титанік". Він пояснив глядачам, чому персонаж фільму Джек Доусон не зміг би вижити під час аварії лайнера.

На відео, яке з'явилося на Youtube-каналі Natinal Geographic, він відтворив найвідомішу сцену з "Титаніка". Для своєї документальної стрічки він запросив каскадерів із такою самою масою тіла, як у акторів.

Таким чином, режисер відповів на критику фанатів, які вважали, що Джек Доусон безглуздо загинув і міг утриматися на шматку дерев'яної обшивки.

Фінал культового фільму він спробував довести за допомогою науки. Спецвипуск, присвячений цій сцені, вийде у лютому.

"Ми провели ретельне дослідження з експертом з гіпотермії, який відтворив "пліт" із фільму, розповів режисер.

Зазначається, що в експерименті брали участь актори із датчиками. Вони мали таку ж вагу тіла, як пара Роуз і Джек і також були поміщені в крижану воду.

"Ми перевірили, чи змогли б герої вижити із застосуванням різних методів порятунку. Висновок виявився таким: удвох вони б не вижили. Тільки один", - йдеться на відео.

За підрахунками експертів, Джек протримався б лише 8 хвилин.

На відео також добре видно, що на Роуз знаходиться примітивний жилет, а у Джека мокре волосся. Передбачається, що юнак, напевно, отримав значне переохолодження.

Раніше повідомлялося, що під час зйомок головна героїня Кейт Вінслет захворіла на пневмонію.

Що відомо про фільм "Титанік"

Американський фільм-катастрофа вийшов на екрани 1997 року.

Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо та Кейт В інслет.

Бюджет становив 200 млн доларів.

Цей фільм "Титанік" встановив рекорд, ставши першою картиною, що подолала рубіж в 1 млрд. доларів, другий - в 2 млрд. доларів.

Крім того, "Титанік" названий найкасовішим фільмом за всю історію кінематографа, зібравши у прокаті у всьому світі понад 1,8 мільярда доларів, і утримував це досягнення протягом 12 років, поки воно не було побите фільмом того ж режисера "Аватар".

Фільм став рекордсменом за кількістю одержаних нагород "Оскар" - всього їх 11.

Відомо, що у лютому "Титанік" отримає перевипуск у кінотеатрах США. 14 лютого фільм покажуть у 4K.

Нагадаємо, що нещодавно у прокаті стартував новий сіквел Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води". Продовження фільму наробило багато галасу ще до прем'єри.

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