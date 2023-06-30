Експертка з питань волосся назвала спосіб, як легко позбутись жирних пасм

Коли справа доходить до досягнення бажаної, знежиреної та здорової шевелюри, загальноприйнята думка завжди радила не використовувати фен. Однак фахівчиня з волосся перевернула цю ідею з ніг на голову.

Вона відкрила приголомшливу техніку, яка полягає в тому, щоб використовувати фен, а не відмовлятися від нього. Про це повідомляє Express.co.uk.

Протягом багатьох років давні поради щодо збереження блиску та блиску волосся зосереджувалися на уникненні надмірного тепла та покладанні на сушіння повітрям. Але тепер студентка-трихолог, яка спеціалізується на догляді за волоссям, зробила дивовижне відкриття.

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Це правда, що надмірне тепло від сушіння феном, випрямлення або завивки може пошкодити структуру волосся. Однак виявилося, що укладання за допомогою тепла фактично перешкоджає здатності волосся утримувати вологу та жир, що призводить до жирності пасм.

Вона розповіла, що повне сушіння волосся на повітрі може бути більш шкідливим. Еббі Юнг посилалася на дослідження, вперше опубліковане в 1981 році та представлене на щорічній зустрічі Американського товариства нафтохіміків, де вона натрапила на справді дивовижне відкриття.

"У цьому журналі я знайшла одне з найдивовижніших речень про науку про волосся, які я коли-небудь читала. У ньому сказано: "волосся, висушене на повітрі, втрачало шкірне сало або жир повільніше, ніж волосся, висушене феном", – поділилася вона.

Тож якщо ви коли-небудь замислювалися, чому ваше волосся не так швидко жирнішає, коли ви сушите його феном, ніж коли ви сушите його на повітрі, ось чому. Втрата шкірного сала повільніше означає, що на шкірі голови залишається більше шкірного сала.

Це відкриття ставить під сумнів давнє переконання, що сушка на повітрі є ключем до запобігання жирності волосся. Натомість це передбачає, що використання фена з гарячим повітрям може допомогти регулювати вироблення шкірного сала у волоссі та мінімізувати жирність.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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