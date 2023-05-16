Ще одна категорія українців зможе отримати грошову допомогу від ООН: хто може отримати 2200 грн
Україна планує розширити список осіб, які можуть отримувати грошову допомогу в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Згідно з проєктом постанови, який розглядається на сайті Федерації профспілок, українські пенсіонери, зокрема внутрішньо переміщені особи, які проживають на територіях, де відбуваються або відбувалися бойові дії, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 2 200 гривень протягом трьох місяців.
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Варто зауважити, що це стосується лише тих громадян, які не отримували додаткові виплати від міжнародних організацій або допомоги для внутрішньо переміщених осіб з початку повномасштабної війни в Україні.
Для того, щоб мати право на отримання виплат від ООН, особи повинні відповідати одній з таких умов:
- мати статус внутрішньо переміщеної особи з 24 лютого 2022 року;
- проживати в населеному пункті, що постраждав від активних бойових дій, в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;
- повернутися до місця постійного проживання після примусового переміщення через конфлікт.
Ця грошова допомога надається українцям, які відповідають певним критеріям вразливості. Це можуть бути:
- сім'ї з одним батьком та дитиною до 18 років або особою похилого віку (55 років і старше);
- сім'ї з людиною похилого віку, яка опікується неповнолітньою дитиною;
- родини з особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання та інші);
- прийомні сім'ї, які піклуються про дітей без супроводу або розлучених з батьками.
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