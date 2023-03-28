Якщо скінчився шампунь: якими підручними засобами можна помити голову

Якщо з вами сталася прикрість й закінчився улюблений шампунь для волосся, а іншого ви не маєте, на допомогу можуть прийти підручні засоби, що здатні справитися з проблемою жирного волосся не гірше за миючі засоби.

Наприклад, вимити волосся допоможуть звичайні яйця. Для цього потрібно відділити жовтки від білків та збити їх у чашці. Потім суміш нанести на волосся, навіть можна втерти у шкіру голови. Залиште волосся змащеним жовтками на 10-15 хвилин, а потім змийте теплою водою (не гарячою!). Ще можна додати до жовтків столову ложку меду.

До речі, деякі додають до жовтків банани з медом, вважається, що така маска для волосся гарно живить його та шкіру голови.

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Можна також використати гірчичний порошок. Однак він не підійде, якщо ви маєте сухе та ламке волосся. Цей засіб може допомогти тим, хто страждає на алопецію (випадіння волосся). 1-2 столові ложки сухого порошку гірчиці розводять склянкою теплої води та миють таким розчином голову, а потім потрібно змити засіб теплою водою.

А ще голову допоможе вимити кефір. Вважається, що він зміцнює коріння волосся та допомагає зміцнити волосяні цибулини. Кефір потрібно нанести на шкіру голову, потім розподілити його по вій довжині волосся, накрити голову хустиною й протримати так хвилин 20. Змивати кефір з волосся треба теплою водою.

Аби після народних засобів миття голови ваше волосся не пахло яйцями, кефіром чи гірчицею, можна сполоснути його розчином води з лимонним соком. Вичавіть сік з половини лимона у два літри теплої води та сполосніть шкіру голови й волосся.

Пропонуємо дізнатися, як обирати правильно шампунь, аби він не нашкодив вашому волоссю.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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