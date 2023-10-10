Якщо не зробити цього зараз, троянди не проростуть навесні: поради садівників

Правильний догляд за трояндами восени має важливе значення для того, щоб вони пережили зиму та процвітали навесні та влітку. Втім, якщо пропустити цей етап, рослини можуть загинути.

Троянди можуть бути вразливими, коли настає сувора зимова погода. Садівникам потрібно вжити ряд заходів, щоб рослини вижили, повідомляє Express.co.uk.

Обрізка троянд необхідна для підтримки здоров’я, сили та зовнішнього вигляду рослин. Це не тільки покращує зовнішній вигляд рослини, але й запобігає ризику захворювання та стимулює нове цвітіння.

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Осінь не є ідеальним часом для інтенсивної обрізки троянд, оскільки це може сприяти новому росту, який не матиме достатньо часу для зміцнення до зими. Збережіть значну обрізку на пізню зиму або ранню весну, коли рослина ще перебуває в стані спокою.

Видаліть залишки відцвілих квіток і плодів, щоб троянда не витрачала енергію на виробництво насіння. Це спонукає рослину спрямовувати енергію на розвиток коренів і стебла протягом зими.

Перед початком зими обов’язково видаліть з кущів троянд всі хворі або мертві листки. Це допомагає запобігти поширенню грибкових захворювань і сприяє здоровішому стану рослини в наступному сезоні.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

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