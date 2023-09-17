'Є великий виклик': у Міненерго розповіли, чи вимикатимуть світло восени

В Україні можливі повторні атаки окупантів на енергосистему. Оператори систем розподілу підготували графіки відключень світла.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що графіки відключення світла впровадять лише тоді, якщо атаки ЗС РФ та пошкодження будуть сильними.

"У нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему", – сказала Світлана Гринчук.

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З її слів, по готовності генерації та розподільних мереж не планують відключень світла та блекаутів. Крім цього, цього року Україна має якісніші системи ППО, а в енергетиків більше знань.

"Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть", – додала Гринчук.

Нагадаємо, в жовтні цього року громадянам України не потрібно буде особисто звертатися за перерахунком житлових субсидій на опалювальний сезон 2023-2024 років. Адже Пенсійний фонд України автоматично проведе цей процес.

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