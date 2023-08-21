Є дві причини: чому не варто вимикати Wi-Fi на телефоні посеред вулиці

Використання мобільних пристроїв стало невід'ємною частиною нашого життя. Зокрема, кожного дня власники телефонів здійснюють пошук мереж Wi-Fi. Крім цього, більшість людей ніколи не вимикають пошук мереж Wi-Fi.

Про це повідомили в Pixel. Однак експерти радять не забувати про важливість вимкнення цієї функції перед виходом з дому, адже це може мати негативні наслідки.

По-перше, вимкнення Wi-Fi перед виходом забезпечує захист ваших особистих даних. Коли смартфон продовжує шукати доступні мережі Wi-Fi поза домом, він може підключитися до будь-якої виявленої точки доступу, зокрема небезпечні загальнодоступні мережі.

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Це створює серйозну загрозу для безпеки даних, адже зловмисники можуть використовувати такі мережі для отримання доступу до особистих даних на вашому пристрої. Рекомендується підключатися лише до перевірених та безпечних мереж, а від автоматичного підключення до будь-якої мережі слід утримуватися.

По-друге, відключення Wi-Fi також допомагає зекономити заряд батареї вашого смартфона. Пошук мереж Wi-Fi може прискорювати зменшення рівня заряду акумулятора. Якщо ви бажаєте продовжити тривалість роботи вашого пристрою на вулиці, рекомендується перед виходом відключити функцію Wi-Fi.

Отже, пам'ятайте, що бездротовий пошук мереж Wi-Fi на смартфонах має дві сторони медалі. З одного боку, це зручно, але з іншого – може призвести до небажаних наслідків.

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