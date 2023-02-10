'Це буде переможний рік': екстрасенс дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Україна отримає багато перемог 2023 року, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Про це заявив ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович. "Це переможний рік, коли буде зупинено бойові дії в Україні. Хоча перемога може бути зареєстрована трохи пізніше. Це рік, коли ми зможемо видихнути, але не на повні груди", – зазначив він.

Екстрасенс уточнив, що набагато легше стане у другій половині року, хоча не обійдеться без скандалів, можливі "чистки" у владі. Серед хороших новин – повернення частини територій та українських військових із полону.

Астролог Яна Тимощук вважає, що президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, не відмовився від своїх планів. Окупанти можуть влаштувати новий наступ 24 лютого, який змусить багатьох українців залишити свої будинки.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.