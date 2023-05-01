Це буде вирішальний період: астролог дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ та розповів, коли закінчаться випробування для України

Місячне затемнення у Скорпіоні, яке відбудеться 5 травня 2023 року, є несприятливим для України. На фронті ймовірний застій чи невелика втрата територій. Сильний негативний фон від місячного затемнення триватиме з 20 квітня до 12 травня і повністю зникне після молодика 19 травня.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. За його словами, загострення бойових дій може відбутися 6-7 травня, ескалація найбільше ймовірна у Бахмуті. Однак буде загроза й для інших регіонів країни: Росія до 9 травня може влаштувати демонстративні удари по мирних жителях.

"9 травня транзитні Сонце та Уран з'єднаються в Тельці. Аспект несподіваних подій, та ще й такого дня! Думаю, буде щось цікаве. 12 травня – остання чверть Місяця. Сприятливе вікно для наступів починає прочинятися. Можливо, почнеться активна підготовча фаза. Концентруються несприятливі аспекти біля Мелітополя", – наголосив Уранус.

Астролог додав, що 16 травня 2023 року Юпітер переходить у Телець і рухатиметься цим знаком до 26 травня 2024 року. Це дуже перспективний аспект для України, оскільки Юпітер пов'язаний із міжнародною допомогою та підтримкою, вона збільшуватиметься. Також ЗСУ зможуть за рік звільнити більшу частину окупованих територій.

"19 травня 2023 року, ввечері, відбудеться молодик у Тельці. Він сприятливий для України. Відкривається вікно для початку успішних наступальних дій протягом найближчих 30 днів. Хороші аспекти Марса і Плутона до точки молодика дають великий військовий успіх. Цей молодик буде несприятливим для влади РФ та ворогів України в районі Мелітополя", – наголосив Уранус.

21-23 травня Марс у Леві стане в опозицію до Плутона у Водолії і одночасно зробить квадратуру до Юпітера в Тельці. Це найкращий час для початку бойових дій проти військ РФ та масового знищення ворога. З 28 травня до 5 червня буде вирішальний сприятливий, доленосний, кармічний період для України.

З 14 липня можливі сприятливі події, пов'язані з перебігом війни та відновленням територіальної цілісності України. Також важлива дата 17 липня, після неї стане легше.

"Але період великих змін та випробувань остаточно закінчиться для України тільки після виходу Урану з Тельця, а це період з липня 2025 року до травня 2026 року. До цього часу Україна буде зовсім іншою країною", - підсумував Уранус.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.