"Це мав бути лише манікюр": доньки Дуейна "Скелі" Джонсона перестаралися з макіяжем для батька (кумедне відео)
Відомий американський актор та бодибілдер Дуейн Джонсон, відомий під псевдонімом Скеля, показав, як проводить час разом зі своїми доньками. Зокрема, він дозволяє 7-річній Джасмін Лії та 4-річній Тіані Джії фарбувати себе.
У своєму Instagram він опублікував кумедне відео, як доньки вмовили його спочатку на манікюр, а потім дійшло діло й до макіяжу. З'ясувалося, що доньки актора ретельно пофарбували його перед важливою конференцією у "Зумі".
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"Те, що починається як "Тату, це буде лише манікюр", – написав актора та показав фото "дитячої роботи".
Дуейн Джонсон також показав відео, як доньки жартували, коли почали розфарбовувати його обличчя та лисину яскраво рожевою помадою.
Він передав їхній діалог:
– Тату, ми можемо зробити тобі макіяж?
– Немає часу, у тата zoom-зустріч через 10 хвилин.
– Будь ласка, це буде швидко!
– Гаразд, але зробіть це швидко, обробіть лише мої нігті, щоб я мав гарний вигляд.
Закінчилося все тим, що майже повністю вкритий помадою актор змушений був скасувати зустріч у Zoom.
"Мої два торнадо нестримно сміються без будь-якого милосердя. Я витрачаю годину, пробуючи відтерти губну помаду з голови та обличчя", – прокоментував дитячі жарти "Скеля".
Раніше Дуейн "Скеля" Джонсон показав, як дочки зробили йому макіяж та намагалися перетворити його на фею.
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