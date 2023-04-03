'Це мав бути лише манікюр': доньки Дуейна 'Скелі' Джонсона перестаралися з макіяжем для батька (кумедне відео)

Відомий американський актор та бодибілдер Дуейн Джонсон, відомий під псевдонімом Скеля, показав, як проводить час разом зі своїми доньками. Зокрема, він дозволяє 7-річній Джасмін Лії та 4-річній Тіані Джії фарбувати себе.

У своєму Instagram він опублікував кумедне відео, як доньки вмовили його спочатку на манікюр, а потім дійшло діло й до макіяжу. З'ясувалося, що доньки актора ретельно пофарбували його перед важливою конференцією у "Зумі".

Читайте також, як Дуейн "Скеля" Джонсон потрапив під роздачу фотошоперів.

"Те, що починається як "Тату, це буде лише манікюр", – написав актора та показав фото "дитячої роботи".

Дуейн Джонсон також показав відео, як доньки жартували, коли почали розфарбовувати його обличчя та лисину яскраво рожевою помадою.

Він передав їхній діалог:

– Тату, ми можемо зробити тобі макіяж?

– Немає часу, у тата zoom-зустріч через 10 хвилин.

– Будь ласка, це буде швидко!

– Гаразд, але зробіть це швидко, обробіть лише мої нігті, щоб я мав гарний вигляд.

Закінчилося все тим, що майже повністю вкритий помадою актор змушений був скасувати зустріч у Zoom.

"Мої два торнадо нестримно сміються без будь-якого милосердя. Я витрачаю годину, пробуючи відтерти губну помаду з голови та обличчя", – прокоментував дитячі жарти "Скеля".

Раніше Дуейн "Скеля" Джонсон показав, як дочки зробили йому макіяж та намагалися перетворити його на фею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!