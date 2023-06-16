Євген Клопотенко поділився рецептом салату з редискою та бананом

Хрумка редиска чудово поєднується з ніжністю банана. Їх незвичний смак балансує порей та цукіні. Спробувавши один раз, ви будете готувати цей салат знову і знову.

Інгредієнти:

– 2 банани

– 150 г редиски

– 150 г цукіні

– 50 г цибулі порей

– 2 ст. л. лимонного соку

– 2 ст. л. оливкової олії

– сіль та перець за смаком

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Спосіб приготування:

1. Редиску, цибулю-порей і цукіні добре вимийте та наріжте – цибулю кружальцями, цукіні – довгими шматочками.

2. Банани очистьте та тонко наріжте.

3. Заправка: змішайте лимонний сік з оливковою олією.

4. Все змішайте та полийте заправкою. Додайте сіль та перець.

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