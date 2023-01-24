Французькі біоінженери створили кімнатну рослину, яка очищає повітря у 30 разів краще за інші квіти і навіть очищувачі повітря

Вчені створили кімнатну рослину потоса Neo P1 для очищення повітря від найбільш токсичних летких органічних сполук

Відомо, що кімнатні рослини здатні очищати повітря в будинку. Та французький біоінженерний стартап Neoplants створив генетично модифікований тип потоси, яка і так добре очищає повітря від летких органічних сполук (ЛОС).

Про це пише New Atlas, посилаючись на джерело Neoplants. Рослина отримала назву Neo P1. За словами вчених, невелике коригування генів потоси дозволило зробити її еквівалентною до 30 звичайних кімнатних рослин з точки зору очищення повітря.

Рослина була спеціально розроблена для уловлювання великої кількості чотирьох найбільш токсичних летких органічних сполук: формальдегіду, бензолу, толуолу та ксилолу.

У ДНК рослини були додані гени, що змушують її виробляти ферменти, які перетворюють ЛОС на нешкідливі речовини. Так, наприклад, формальдегід переробляється на фруктозу, а бензол, толуол і ксилол – на амінокислоти.

Рослина дуже невибаглива у догляді, її треба поливати раз на місяць взимку та раз на два тижні влітку. Її планують продавати за 179 доларів.

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Рослина поставляється з власним спеціальним ґрунтом, який містить біовугілля, яке забезпечує домівку для корисних мікроорганізмів, які додають у ґрунт раз на місяць у вигляді добавок під назвою Power Drops. Ціна включає 3 краплі Power Drops.

Ці мікроби отримують необхідні для життя поживні речовини з рослини, одночасно підвищуючи ефективність очищення повітря, а також вони самостійно вловлюють ЛОС, коли повітря протікає крізь ґрунт через прорізи в горщику, що йде в комплекті. Сам горщик Neo P1 виготовлений ​​з полімолочної кислоти (PLA), біологічно розкладаного біопластику.

За словами біоінженерів, співвідношення очищення повітря рослини та ґрунту змінюється залежно від розміру рослини, але коли Neo P1 досягне зрілості, воно має бути приблизно 50:50.

Ця рослина може стати гарною альтернативою електричним очищувачам повітря.

"Очищувачі повітря чудово вловлюють тверді частинки (наприклад, дим від пожеж), але набагато складніше вловлювати ЛОС, які також спричиняють значні проблеми зі здоров’ям – більшість очищувачів не справляються з цим. Ви купуєте рослину, тому що це прекрасна жива істота у вашому домі, яка служить багатьом цілям, на відміну від очищувача повітря. Не кажучи вже про те, що рослини не потребують електроенергії та не шумлять. Крім того, вони працюють цілодобово", – сказав генеральний директор Neoplants Ліонел Мора.

Якщо ви зацікавлені в отриманні власного Neo P1, ви можете приєднатися до списку очікування на веб-сайті компанії.

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