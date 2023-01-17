Ворожіння на Водохреще 2023: як передбачити свою долю та дізнатися ім'я судженого

Водохреще – одне з головних православних свят, яке щорічно відзначається 19 січня. Цю ніч наші предки наділяли особливою силою. А тому дівчата збиралися, щоб поворожити на долю та судженого. В народі часто казали: все, що наворожили у Водохресний вечір, обов’язково збудеться.

Існує безліч способів зазирнути в майбутнє, але церква налаштована проти таких способів. Священнослужителі вважають, що людина повинна йти по життю і смиренно приймати все, що відбувається. Однак в народі віра в магічні прийоми не згасає століттями і люді з цікавістю до потойбічних сил та в пориві дізнатися свою долю, продовжують ворожити та проводити обряди. Тому сьогодні UAportal зібрав для вас найбільш нешкідливі та прості способи зазирнути в майбутнє.

Ворожіння на майбутнє

Цей вид ворожіння найдавніший і для нього використовують віск. Потрібно взяти воскову свічку і широку ємність з крижаною водою. У повній тиші дівчата запалюють свічку і дають їй трохи погоріти, а потім акуратно виливають віск в миску з водою. Потім розглядають фігурки з воску і намагаються визначити, що ж вони говорять про найближче майбутнє.

Ворожіння на долю

Знадобиться мішечок і різні предмети, які будуть наділені символізмом – любов, гроші, удача, подорож. Також можна написати на листочках паперу події, які можуть статися і згорнути їх в трубочки. Всі предмети або листки висипаються в мішечок і перемішуються. А потім із закритими очима по черзі дістають. Те, що дістанете – ваше передбачення.

Ворожіння на чужих розмовах

Підійдіть до вікна або дверей чужого будинку і прислухайтеся що там відбувається. Якщо ви почуєте крики і лайку, значить до наступного Водохреща не бачити вам спокою. У випадку якщо ви почуєте за стіною веселі пісні, музику або просто розмову, можете бути спокійні, попереду вас чекає все саме хороше.

Ворожіння на хвилююче питання

Сформулюйте своє питання і візьміть книгу. Загадайте номер сторінки та рядок – скажіть їх вголос, а потім відкривайте книгу і читайте. Якщо фраза в книзі обривається – читайте до кінця. Якщо попадеться картинка – шукайте відповідь на ній.

Ворожіння на горішках

Просте ворожіння, яке розповість, збудеться бажання чи ні. Потрібно взяти у руку жменю невеликих горіхів, квасолі тощо і загадати певне бажання і кинути все на стіл. Потім порахувати кількість горішків, яка залишилась на столі – парна означає, що бажання збудеться, а непарна – не збудеться.

Гадання на туфельці

Більшість гадань розповідають про те, що очікує на дівчину у майбутньому у плані любові та заміжжя. Гадання на туфельці – не виняток. Суть у тому, що дівчина повинна викинути через вікно на вулицю свою туфельку, а потім вийти у двір і подивитися, як вона впала:

якщо підошвою вгору – на дівчину очікує пристрасний короткочасний роман;

якщо лежить боком – у дівчини з’явиться багато прихильників у новому році, але навряд чи їй варто сподіватись на серйозні стосунки;

якщо стоїть на підошві носком до вікна – цього року заміж їй точно не вийти;

якщо стоїть на підошві носком від вікна, значить цього року її особисте життя складеться і, ймовірно, вона вийде заміж.

Гадання з графіном

На стіл потрібно поставити дзеркало, навпроти нього – графін з водою. При світлі свічок потрібно вдивлятись у дзеркало скрізь графін. Те, що привидиться – те і чекає у майбутньому.

Гадання на заміжжя

Для такого ворожіння потрібна стрічка та шматок хліба. Їх потрібно покласти у якусь ємність (горщик, коробку тощо), а потім навмання із заплющеними очима дістати якийсь предмет. Стрічка – до весілля, хліб – теж до заміжжя, але не найближчим часом (не цього року).

Ворожіння на цибулі

Для цього гадання потрібно взяти декілька цибулин, написати на них імена потенційних наречених та поставити у воду. Потрібно зачекати і подивитись, яка з них проросте першою, від того "судженого" і варто чекати рішучих кроків.

Ворожіння про долю по тінях

Цей вид ворожіння в силу своєї простоти досить поширений в сучасному дівочому середовищі. Дівчина підпалює зім'ятий нею паперовий аркуш, а потім розглядає тінь від згорілого паперу. Кожен бере чистий аркуш паперу, мне його, кладе на блюдо або на велику плоску тарілку і підпалює. Коли лист згорить або майже згорить, з допомогою свічки робиться його відображення на стіну. Уважно розглядаючи тіні, намагаються дізнатися майбутнє.

Ворожіння з човником

Для цього гадання беруть таз з водою так, щоб він був не зовсім наповнений водою. На бортах цього тазу вішають або прикріплюють перегнуті смужки з іменами хлопців або пишуть на них можливі події: весілля, переїзд, пристрасна любов, невдача, хвороба і т.д. беруть шкаралупу волоського горіха (його половинку) і в середині його встановлюють маленький огарок свічки (можна ялинкової). Пускають кораблик на середину таза, і залежно від того, до якого краю він підійде і який папірець підпалить, така подія і трапиться.

Нагадаємо, на Водохреще закінчувалися Святки – цикл зимових різдвяно-новорічних свят. Воно є третім і завершальним святом різдвяного циклу. UAportal розповів про історію, традиції, та прикмети до дня Водохреща.

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