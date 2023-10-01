Де краще зберігати сиру рибу: у холодильнику чи морозилці

Свіжа риба є інгредієнтом багатьох страв. Втім, неправильне зберігання псує смак риби, а також може призводити до розвитку шкідливих бактерій.

Сиру рибу можна зберігати у холодильнику та морозилці. Вибір місця залежить від потреб та часу зберігання, повідомляє 24 канал.

У холодильнику сиру рибу можна зберігати не більше двох днів. Упродовж цього часу продукт треба або приготувати, або доведеться заморожувати.

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Для зберігання у холодильнику, рибу варто ретельно промити у воді та висушити паперовими рушниками. Найкраще помістити рибу у пакет із застібкою.

У морозилці рибу можна зберігати значно довше. Для цього продукт варто загорнути у вологостійкий папір, або спеціальний пакет для заморожування.

Після розморозки рибу необхідно промити холодною проточною водою та висушити паперовими рушниками. Таким чином вдасться позбутися слизу, який здатний зіпсувати смак продукту.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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