Генштаб показав перші хвилини спецоперації ДШВ з наступу на Курську область (відео)

Сили оборони України 6 серпня 2024 року почали наступальну операцію на території ворога – в Курській області росії. За неповних 10 діб силам оборони України вдалося захопити стільки територій ворога, кільки окупанти відібрали в України від початку року.

Командування Десантно-штурмових військ показало, як відбувався наступ на Курщину. Це відео містить перші кадри спецоперації в Курській області.

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"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області рф 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", – йдеться в описі до відео.

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv Кадри зі спецоперації в Курській області рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/ua_dshv

Кадрами наступу на Курщину поділилася й 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що вже у першу годину спецоперації бійцям ЗСУ вдалося взяти у полон більш як 50 російських бойовиків, знищити прикордонний пункт пропуску та прорвати лінію оборони ворога.

"Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки. Зустрівшись зі шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли правильне рішення – вивісити білий прапор і здатись українським воякам, попрямувавши разом зі своїми пораненими в бік українського кордону", – прокоментували це відео у 80 ОДШБр.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області.

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