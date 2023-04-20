Гібридне сонячне затемнення 20 квітня: як виглядало і де можна було побачити (відео, фото)

Сонячне затемнення є важливою подією з езотеричної точки зору. Вона може впливати на стан людей та енергетичні поля планети. 20 квітня людство могло спостерігати за ретроградним затемненням, яке вважається найрідкіснішим.

Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року — гібридне (повне / кільцеподібне) сонячне затемнення 129 сароса, яке найкраще було видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану. Наступне подібне затемнення даного відбудеться 30 квітня 2041 року.

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В Україні у квітні сонячного затемнення видно не було. Пощастило його побачити мешканцям Австралії, Індонезії та Східного Тимору. Але й вони не побачили гібридного затемнення — лише повне сонячне. Гібридне представляє з себе зміну на кільцеподібне і назад. Його можна було спостерігати лише у віддалених ділянках посеред моря.

20 квітня о 06:17 за київським часом настала максимальна фаза сонячного затемнення. Ви можете подивитись, як відбувалось затемнення у Австралії:

Нагадаємо, ми вже писали, чим унікальне гібридне сонячне затемнення.

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