Гібридне затемнення Сонця 20 квітня: чим воно рідкісне і де можна побачити

Перше у 2023 році затемнення Сонця відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом. До всього воно буде ще й рідкісним – гібридним, тобто видимий розмір Місяця буде точно збігається з розміром Сонця для спостерігача із Землі.

Гібридні сонячні затемнення відбуваються приблизно раз на десятиліття. У 21 столітті гібридні затемнення становлять лише 3,1% від усіх сонячних затемнень.

Яка різниця між звичайним та гібридним сонячними затемненнями:

У тих місцях, де Місяць під час затемнення перебуває у зеніті і, відповідно, має найбільший видимий розмір, відбувається повне сонячне затемнення. А в місцях, де Місяць знаходиться близько до горизонту, його видимий розмір трохи менший, ніж у Сонця, тому там відбувається кільцеподібне затемнення.

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Під час повного сонячного затемнення можна спостерігати сонячну корону, тоді як при кільцевому затемненні Місяць закриває лише центр Сонця, й на небі утворюється своєрідне "вогняне кільце". А під час гібридного затемнення тип затемнення на своєму шляху змінюється з кільцевого на повне і навпаки.

Перше у 2023 році затемнення Сонця найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану. Мешканці України його не побачать.

Де дивитися на сонячне затемнення онлайн:

На каналі WN SPACE LIVE у YouTube:

Скільки триватиме сонячне затемнення 20 квітня:

Повна фаза (повного або кільцеподібного затемнення) найдовше триватиме над океаном – її тривалість становитиме 1 хвилину 16 секунд. На землі найдовше повне затемнення буде видно у Східному Тиморі, де воно триватиме 1 хвилину 14 секунд. Повна фаза затемнення на півострові Ексмут (Австралія) триватиме лише хвилину.

Щоб дізнатися, чи буде видно затемнення там, де ви знаходитесь, модна скористатися безкоштовним багатофункціональним астрономічним додатком Sky Tonight або спеціалізованим додатком Eclipse Guide для "мисливців за затемненням".

За допомогою застосунку Eclipse Guide можна дізнатися, яке найближче затемнення буде видно там, де ви знаходитесь. Відкрийте програму та натисніть на значок лупи у лівому верхньому кутку екрана. Ви побачите список найближчих сонячних та місячних затемнень.

Якщо Ви використовуєте Sky Tonight, відкрийте вікно календаря та виберіть дату затемнення (19 або 20 квітня, залежно від часового поясу). Ви побачите список подій, які відбудуться цього дня. Виберіть подію "Гібридне сонячне затемнення". З тексту у вкладці "Інформація" модна дізнатися, чи видно затемнення там, де ви перебуваєте.

Раніше Європейський супутник Proba-2 встиг двічі "побачити" часткове сонячне затемнення, яке відбулося 25 жовтня 2022 року.

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