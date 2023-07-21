Гіркіна-Стрєлкова затримали на росії за донесенням ексвагнерівця

Військового злочинця та екскерівника громадського руху "Новоросія" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова затримали у п'ятницю, 21 липня.

Про це повідомила низка російських ЗМІ й підтвердила дружина Гіркіна Мирослава Регінська. російські ЗМІ пишуть, що Стрєлкова забрали з його квартири близько опівдня. Наразі співробітники Слідчого комітету проводять там обшук.

Інформацію про затримання Стрєлкова підтвердив його адвокат.

Читайте також: Терорист Гіркін, який мовчав 4 дні про війну, відправився воювати на фронт (фото)

Офіційних коментарів з боку правоохоронних органів чи СК наразі не надходило. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Дружина терориста Мирослава Регінська у телеграм-каналі Гіркіна написала: "Сьогодні приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Про місцезнаходження чоловіка мені нічого невідомо, на зв'язок він не виходив".

Довідково: Ігор Стрєлков (Гіркін) – колишній співробітник органів ФСБ росії, військовий пенсіонер, керівник громадського руху "Новоросія". З 2014 року Стрєлков перебуває під санкціями України та ЄС.

У 2017 році він був заочно засуджений в Україні до 15 років ув'язнення за організацію терористичної групи.

ЗМІ пишуть, що причиною затримання Стрєлкова може бути його критика російської влади. Днями він опублікував пост у Телеграмі, в якому назвав Путіна "нікчемою" і закликав до держперевороту.

Гіркін заявив, що 23 роки на чолі рф знаходилося нікчема і ще 6 років при владі цього боягузливого бездару країна не витримає.

Раніше українська розвідка була готова заплатити 150 тисяч доларів за полоненого Гіркіна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!