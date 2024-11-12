Головна ялинка Києва: коли встановлять зимову красуню

Folk Ukraine готується до встановлення традиційної новорічної ялинки на Софіївській площі. Цьогоріч святкове дерево матиме особливе символічне значення.

Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, яка займається організацією свята, Ігор Добруцький виданню "Інформатор". Концепція оформлення Новорічна красуня заввишки 12-15 метрів буде виконана в біло-блакитних тонах:

Біле дерево як символ нового початку

Небесно-блакитні гірлянди, що уособлюють мирне небо

Сріблясті та білі прикраси

Через затримки з погодженнями від КМДА довелося відмовитися від деяких креативних задумів. Початковий план передбачав інтерактивну взаємодію через власний телефонний номер та IP-адресу, участь школярів у створенні декору та трансляцію новорічних побажань

Проте, біля ялинки облаштують фотозону з можливістю зробити донат через QR-код. Також, буде проведена благодійна акція з сердечками та планують встановити сувенірну крамницю.

Міська влада Києва скасувала масові святкові заходи через воєнний стан, проте традиційна ялинка стане символом незламності та надії для українців.

Нагадаємо, у Yasno роз'яснили, якою буде головна новорічна ялинка України-2023.

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