Гліттер та кольорові стрілки: три варіанти літнього макіяжу для сміливих модниць

Літо – пора яскравих фарб та сміливих рішень. Щоб зробити його ще яскравішим, спробуйте три варіанти макіяжу, який точно не залишить вас без уваги.

Гліттер

Нанесіть гліттер на повіки, щоб макіяж виглядав більш класично або можете нанести його на скули, якщо не боїтесь сміливих рішень. В будь-якому випадку увага вам гарантована.

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Кольорові вії

Такий прийом підкреслить колір очей та зробить його яскравішим. Туш синього та зеленого кольору виглядає більш свіжіше, ніж чорна, тому не бійтесь експерименти.

Кольорові стрілки

Кольорові стрілки додають погляду виразності, а вашому образу індивідуальності. Але будьте обережні з підбором кольору підводки – наприклад червона візуально зробить очі втомленими та припухлими. Універсальним варіантом є зелений колір, який підходить всім кольоротипам.

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