Готували понад півтора року: Україна вразила понад 40 стратегічних бомбардувальників РФ дронами, захованими у дерев’яні будиночки. Відео

Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ вже вразили понад 40 літаків, які щоночі атакують українські міста.

Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на коментарі СБУ. Спецоперацію Павутина готували понад півтора року.

Серед уражених літаків – А-50, Ту-95 та Ту-22М3.

Ця унікальна спецоперація отримала назву Павутина. Російській авіації попередньо завдано збитків більше ніж на 2 млрд доларів.

Так, на одному відео видно як палає аеродром Белая і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну".

Читайте також: Росіяни не очікували малих квадрокоптерів вдень: як вдалося Україні знищити основні сили стратегічної авіації РФ

"Оце так файно виглядає зараз аеродром Белая. Стратегічна ворожа авіація", – каже Малюк, коментуючи відео.

Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський. А реалізовував операцію голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки.

В обох областях дрони нібито запускали з вантажівок. Telegram-канал Baza пише, що водія однієї з них у Мурманській області вже затримали. Він міг не знати про такий вантаж.

Раніше ми розповідали про перше в історії масове знищення стратегічних літаків Росії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!