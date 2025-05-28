Готуйте панами: синоптики назвали дату, коли Україну накриє спека до +29 градусів

Найближчими днями погодні умови в Україні будуть значно відрізнятися залежно від регіону. Зокрема, на початку цього тижня найпрохолодніше буде на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Тут синоптики прогнозують денну температуру в межах +14…+20 градусів, а вночі – від +6 до +12.

У центральних та південних регіонах температура коливатиметься від +18 до +24 вдень та +12…+18 вночі. Найспекотніше буде на сході України та в Сумській області. Тут очікується справжнє літнє тепло – вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів. Про це повідомила Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру, передає "РБК-Україна".

Також вона поділилася прогнозом на кінець травня. За її словами, у ці дні можливі короткочасні опади та окремі грози, переважно в денний час.

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Температурний режим суттєво не зміниться, проте стане більш рівномірним по всій території країни. Уночі очікується +10…+16 градусів, а вдень – від +17 до +23.

За словами синоптикині Наталії Птухи, 30 травня на Лівобережній Україні, а 31 травня вже й у східних регіонах, стовпчики термометрів піднімуться до +23…+29 градусів.

Початок червня не принесе суттєвих змін у погоді – картина залишиться загалом стабільною.

"Температурний фон збережеться приблизно на тому ж рівні. Щодо опадів – наразі немає ознак того, що встановиться тривалий період без дощів", – зазначила представниця Українського гідрометеоцентру.

Вона додала, що в перші дні літа атмосферна ситуація залишатиметься дещо нестійкою.

"Погода змінюватиметься залежно від регіону, тому перед початком червня варто слідкувати за оновленими прогнозами, аби розуміти, чого чекати в тій чи іншій області", – підсумувала Птуха.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого чекати від погоди у червні.

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