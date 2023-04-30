Готуються за лічені хвилини: відеорецепт сирників з маком від Клопотенка
Сирники є дуже популярною стравою серед українців. Їх можна вживати на сніданок, влаштовувати "сирниковий перекус" між обідом та вечерею, або й просто приготувати собі на вечерю.
Якщо вам набрид смак класичних сирників, пропонуємо приготувати їх з маком. Цим рецептом поділився відомий український кухар Євген Клопотенко та навіть показав відео, як їх готувати.
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Тож для приготування сирників з маком підготуйте такі продукти:
- Кисломолочний сир (9%) – 300 грамів
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 0.5 ч.л.
- Ванільний цукор – 10 грамів
- Цукор білий кристалічний – 50 грамів
- Борошно – 60 грамів
- Мак – 2 ч. л.
- Олія – 2 ст. л.
Як готувати?
Сир викладіть у миску, всипте зверху цукор та ванільний цукор, посипте маком й вбийте туди яйце. Ретельно перемішайте, аби утворилася однорідна суміш. Потім додайте борошно й розпушувач. Перемішайте, аби тісто було однорідним.
Робочу поверхню присипте борошном та сформуйте з тіста невеликі кульки. Трохи приплюсніть кожну й обваляйте у борошні.
Розігрійте пательню, додайте олію й смажте сирники по 5 хв з кожного боку на середньому вогні.
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