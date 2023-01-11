Ходіть у сауну і відмовтеся від дієти: 10 норвезьких порад, які допоможуть зігрітися взимку

Де, як не в скандинавських країнах, знають про холодну, сніжну зиму з мінусовими температурами. Місцеві жителі вже звикли до таких погодних умов і можуть поділитися порадами, як зігрітися в холодний період. Якщо ви досі не знайшли для себе корисних лайфхаків, тоді можливо саме ця стаття зможе вам допомогти.

Видання A frog in the fjord опублікувало низку пунктів, слідуючи яким ви зможете прожити зиму в комфорті та теплі. Дотримуйтеся всіх одночасно або оберіть найкращі поради для себе і зробіть цей сезон затишним.

1. Виберіть правильну тканину

Забудьте про бавовняні футболки з крутими візерунками, модні кепки та синтетичні тканини. Звична нам бавовняна тканина утримує вологу (піт і дощ) і змушує вас відчувати сирість та прохолоду. Бавовняні волокна не здатні вловлювати нагріте повітря, а всі синтетичні тканини виготовляються із побічних продуктів пластику/бензину (зазвичай із суміші поліестеру, нейлону, спандекса), що означає, що вони утворюють неприємний запах під час тертя об тіло та з часом втрачають міцність. Шерсть – це саме та тканина, яка вам потрібна. Шерсть – це натуральна тканина, і вона тепліша за бавовну, тому що між волокнами вовни є повітряний простір, який нагріває наше тіло і утримує тепло. Ви можете сказати, що від шерсті свербить шкіра. Ні, якщо ви виберете мериносову вовну. Норвежці називають це ullundertøy але вони також продаються новозеландськими компаніями, які виробляють багато мериносової вовни. Англійською це називається "шерстяна термобілизна".

Вони бувають різних кольорів, візерунків, щільності вовни (звідси різниця в ціні), і якщо їх носити безпосередньо на шкірі, вони зберігатимуть вам тепло та комфорт, але дозволять вологості вашого тіла вийти. Переконайтеся, що ви вибираєте 100% вовну, чим більше змішування з іншими тканинами, тим менш теплою вона буде. Як кажуть у Норвегії, немає поганої погоди, є лише поганий одяг.

2. Техніка шарування

Дуже важлива багатошаровість одягу. Повітря, яке нагрівається вашим власним тілом між шарами – це саме те, що зберігає ваше відчуття тепла. Як показує правило номер 1, вдягати три шари одягу з бавовни не дуже гарна ідея. Однак одягнути, наприклад, одну вовняну сорочку, потім один вовняний джемпер або легку куртку, а потім штормову куртку, може бути більш розумним рішенням. Таким чином тепло буде зберігатися у вашій куртці, а оскільки вона вітронепроникна, ви також не отримуватимете холоду ззовні.

3. Не перегрівайтеся та не пітнійте

Це може здатися суперечливим, але ви повинні намагатися не перегріватися. Якщо ви це зробите, ви почнете пітніти, ваш одяг стане мокрим, і це найгірше, що може трапитися, якщо ви хочете залишитися в теплі: шари одягу на вашій шкірі мокрі піддаватимуться впливу низьких температур, тому ви відчуватимете холод. Тоді багатошаровість навряд чи допоможе вам.

Вам потрібно оцінити, скільки фізичних навантажень ви будете виконувати протягом дня. Якщо ви будете плануєте спокійно прогулятися в парку або сидіти на футбольному стадіоні, ви сильно замерзнете, тому одягніться з великою кількістю одягу. Якщо ви збираєтеся кататися на лижах, то одягайтеся легко. Норвежці зазвичай катаються на лижах у вовняній білизні, додаючи в сумку вовняний джемпер. Мета полягає в тому, щоб захистити себе від холоду, але також не перегріватися. Необхідна температура, щоб ви почувалися добре, а вологість залишала ваше тіло.

4. Тримайте в теплі все тіло, а не тільки голову

Може здатися, що найбільше тепла виходить із нашого тіла через голову, але виявилося, що це не так. Тепло залишає ваше тіло рівномірно та в залежності від того, яка ділянка в даний момент піддається впливу холоду. У будь-якому випадку ваша голова важлива, як і решта тіла. Одягніть зручну вовняну шапку з щільним плетінням, а головне подбайте про те, щоб ноги були в теплі.

5. Як зберегти ноги в теплі

Ви напевно стикалися з ситуацією, коли в холодний зимовий день ноги мерзнуть навіть у взутті і ви не могли їх зігріти. Ключ до збереження ваших ніг у теплі полягає в трьох аспектах:

Їх потрібно ізолювати від землі (на якій може бути лід, сніг або просто дуже холодно). Для цього вам потрібна товста підошва до взуття. Ви також можете додати всередину взуття алюмінієву устілку, а зверху вовняну. Таким чином ваші ноги будуть ізольовані від землі, але залишаються теплими.

Вам потрібні теплі шкарпетки, наприклад, тонкі вовняні гольфи. Або дві пари тонких вовняних шкарпеток один на одного.

І найголовніше: ви повинні залишити повітря, перевіривши, що ваші пальці можуть ворушитися у взутті. Ви можете мати найтепліші шкарпетки на планеті, якщо вашій нозі тісно у взутті і в ньому немає повітря, яке можна було б зігріти, ви відчуєте мороз. Ось чому норвежці зазвичай купують своє зимове взуття на розмір більше, щоб залишити місце для шкарпеток і місця, коли вони одягають зимові шкарпетки.

6. Не починайте дієту взимку

Коли на вулиці холодно, не час сідати на дієту, зменшуючи споживання калорій. Вам потрібна енергія, щоб боротися з холодом і бути сильним протягом зими. Пийте теплі напої, їжте жирну їжу (хороші жири, а не піцу та картопляні чіпси) і не підводьте свою імунну систему. Корисні жири, які варто додати до свого раціону, включають рибу, горіхи, горіхове масло, оливки, авокадо. Дієту можна починати влітку, коли у вас є салати, а для важкої їжі занадто тепло.

Не вірте, що вживання алкоголю зігріває вас, оскільки створюється враження, що ви зігріваєтесь, але насправді це не так. Алкоголь робить вашу шкіру теплішою, але насправді знижує температуру тіла.

7. Раз на тиждень відвідуйте сауну

Фіни, шведи, ісландці та норвежці знають, як зігрітися за допомогою саун і теплих природних джерел. Найкраще побути в сауні кілька хвилин, потім піти під холодний душ або ще краще повалятися в снігу. Це дасть вам відчуття тепла, посилить кровообіг і, мабуть, зніме стрес. Крім того, це змушує вас пітніти, що є здоровим способом виведення токсинів із вашого тіла (це трапляється не так часто, коли надворі так холодно). У більшості спортивних залів у Норвегії є сауни. Багато хто полюбляє гарячі ванни та чани на свіжому повітрі. Чудово перебувати на вулиці в парі, відчуваючи тепло в купальнику. Виходиш звідти і не відчуваєш холоду.

8. Займайтеся фізичною активністю

Можна бігати на вулиці при погоді до -10 градусів, можна також займатися багатьма зимовими видами спорту. Заняття спортом на вулиці взимку дуже корисні для здоров’я, ви почуватиметеся тепліше, а також зменшите депресію, оскільки ви будете насолоджуватися денним світлом (залежно від того, де ви перебуваєте в країні), деяким засвоєнням вітаміну D і, в будь-якому випадку, вам не завадить взаємодія з природою. Ви також можете займатися будь-якими видами спорту в приміщенні, тільки підтримуйте активний обмін речовин.

9. Подбайте про тепло у власному домі.

Не пускайте холод у будинок. Вам потрібно розслабитися та відчути тепло вдома, щоб мати змогу протистояти холоду на вулиці. Кілька порад: перевірте теплоізоляцію свого будинку. Якщо у ваших вікнах є щілини в кілька міліметрів, які дозволяють холодному повітрю проникати у ваш будинок цілий день і ніч, цей протяг потрібно заблокувати. Звісно, ​​опалюйте дім, хоча це може бути дорого (особливо, якщо погана ізоляція), а в моменти відчаю робіть, як бербери в горах Північної Африки: килими чи вовняні ковдри на стінах. Якщо ваше ліжко холодне перед тим, як лягти, покладіть у ліжко пляшку з теплою водою за 30 хвилин до сну, а потім тримайте її під ногами. Придбайте хорошу ковдру з пір'я. І не забувайте щодня дихати повітрям з вулиці, особливо вранці.

Багато хто тримає духовку відкритою після того, як щось спече, запалює свічки (вони не нагрівають приміщення, але створюють відчуття тепла) і запалюють вогонь у каміні, якщо він у вас є. У будинках у скандинавських країнах зазвичай дуже тепло, але проблема виникає в країнах, де зими зазвичай не такі довгі та суворі, люди мало вкладаються в захист від холоду.

10. Насолоджуйтесь сонцем, коли воно є

Це не тільки для того, щоб ви відчули тепло, але й щоб зберегти свій здоровий глузд. Ви завжди можете захиститися від холоду купою одягу, але не можете розігнати хмари похмурим зимовим днем. Тому користуйтеся такою можливістю, коли погода дарує вам сонце. Навіть якщо воно визирне на пару хвилин – відкрийте штори, наповніть кімнату денним світлом та дозвольте сонцю зігріти ваше обличчя, тіло та підняти настрій.

Нагадаємо, жителі Німеччини розповіли, як зберігають тепло в холодні зимові дні. Цими порадами можете скористатися й ви, якщо відчуваєте, що вже наявні лайфхаки вам не допомагають.

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