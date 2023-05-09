'Хотіли свята – отримали': партизани у Новосибірську спалили бойовий літак СУ-24 (відео)

У російському Новосибірську невідомі спалили бомбардувальник СУ-24. Це сталося 8 травня на території авіазаводу "Сухий", на майданчику авіаційної техніки, де ремонтують та модернізують літаки.

Про цей випадок повідомляється у Телеграм-каналі руху "Легіон" Свобода Росії". Зазначається, що причетними до підпалу винищувача стали партизани.

"Вони хотіли свята? Отримали! Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу із Днем перемоги. Вранці 8 травня 2023 року у Новосибірську на території авіаційного заводу Компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак СУ-24. Літак знаходився на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації", – йдеться у повідомленні.

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Активісти руху кажуть, що літак спалили вщент: "Ремонт йому вже не знадобиться".

Також зазначається, що бойовий літак спалили для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. "Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" — злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", – йдеться у повідомленні.

Також у русі "Легіон" Свобода Росії" розкритикували росіян та їхню владу, що у день, коли заведено вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні, вони влаштовують "свято".

"У той час, як весь світ вшановує пам'ять предків, що загинули у Другій світовій, та їх подвиг, у росії починається переможна шиза. Але спитайте себе: то ваші діди відзначали цей день? Ні. Вони сідали за стіл і поминали своїх друзів, побратимів, що загинули в м'ясорубці війни, і молилися, щоб ніколи вона знову не повторилася", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на росії днями підірвали авто з пропагадистом Захаром Прилєпіним.

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