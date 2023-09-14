Господині назвали 5 дієвих засобів боротьби проти мокриць у ванній

Мокриці - це комахи, які часто вибирають ванну кімнату своєю оселею, особливо якщо тут є пліснява. Давайте розглянемо п'ять ефективних народних методів, як позбутися мокриць у ванній кімнаті, якщо ви не бажаєте використовувати хімічні засоби.

Про це пише ТСН.

Щоб швидко позбутися від мокриць у ванній, слід регулярно прибирати приміщення, провітрювати його та обробляти труби та вентиляцію. Але, якщо мокриці вже з'явилися, ви можете випробувати такі народні методи:

Борна кислота - розвести 1 чайну ложку борної кислоти в 0,5 літра води і обробити місця, де зазвичай збираються ці комахи, а також простори між плитками. Суміш червоного перцю, тютюну і солі - змішати їх у рівних пропорціях і розпилити по підлозі вологого приміщення. Картопля - розріжте картоплю на половинки, зробіть невеличкі дірочки в кожній з них, і залиште ці "пастки" в місцях, де ви часто бачите мокриць. Сухий квас - розчиніть 100 г сухого квасу в 0,5 літра води і обробіть підлогу та стіни. Галуни - ці мінерали, часто називані "квасцями" в народі, можна взяти 100 г на 1 літр води і використовувати отриманий розчин для очищення всіх заражених поверхонь.

Враховуючи ці природні методи, ви зможете позбутися мокриць у ванній кімнаті та зберегти її чистоту без хімічних засобів.

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