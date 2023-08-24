Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Кінець літа — сезон кукурудзи, з якої можна приготувати неймовірно смачний суп за рецептом від Shuba..

Інгредієнти:

Оливкова олія – 1 ст. л.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник, зубчики – 1 шт.

Селера, стебло – 1 шт.

Картопля молода – 100 г

Кукурудза в зернах, заморожена – 500 г

Червоний перець чилі – 1/2 шт.

Сушений чебрець – 1 ч. л.

Копчена паприка – 1/2 ч. л.

Овочевий бульйон – 700 мл

Лайм – 1 шт.

Для сальси топінга

Томати – 1 шт.

Червоний перець чилі – 1/2 шт.

Зелена цибуля, пучок – 15 г

Грецький йогурт – 2 ст. л.

Чебрець, гілочка – 15 г

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Спосіб приготування:

1. Овочі почистіть і поріжте. Обсмажте цибулю, селеру та всі інші інгредієнти, крім бульйону та соку лайма 5 хвилин.

2. Додайте овочевий бульйон, сік половини лайма, варіть 20 хвилин після закипання до м’якості картоплі та додайте приправи.

3. Збийте блендером до однорідності.

4. Для сальси змішайте всі інгредієнти та посипте ним при подачі.

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