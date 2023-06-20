Ідеальні стрілки за секунду: лайфхак з ниткою та скотчем

Стрілки, певно, є болем кожної дівчини. Намалювати їх ідеально під силу далеко не кожній. UaPortal підкаже, як швидко та просто створити гарні стрілки.

Пластир

Щоб намалювати стрілки за допомогою скотчу, один приклейте під око, а другий розріжте навпіл і приліпіпіть на верхню повіку. Простір між ними заповніть підводкою, олівцем чи тінями.

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Скотч

Шматок скотчу слід приклейте під око, при цьому зробивши пряму лінію подовження стрілки. Техніка дуже нагадує попередню, але тут стрілку малюємо без трафарету.

Нитка

Профарбуйте нитку олівцем або підводкою. Потім прикладіть нитку до шкіри та зробіть стрілку.

Для початківців підійде лайфхак із пластирем, решта методів – тим, хто хоч трохи вміє малювати стрілку.

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