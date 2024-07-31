Ідейного лідера і мозок ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані

У Тегерані під час нападу було вбито голову політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханію. За даними іранського Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР), Ханія та один з його охоронців загинули під час атаки на його резиденцію.

ХАМАС підтвердив смерть Ханії та звинуватив у нападі Ізраїль, заявивши, що це була атака на штаб-квартиру Ханії в Тегерані. Вони також наголосили, що вбивство не залишиться без відповіді, повідомляє Al Jazeera.

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Згідно з повідомленнями у низці саудівських ЗМІ, Ханія був убитий у своїй спальні керованою ракетою, випущеною по ньому близько другої години ночі за тегеранським часом.

В офіційній заяві ХАМАС говориться: "Рух ісламського опору ХАМАС оплакує свого лідера Ісмаїла Ханію, який загинув внаслідок віроломного сіоністського рейду на його резиденцію в Тегерані, після участі в церемонії інавгурації нового президента Ірану".

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) не коментувала ці заяви. У соцмережі Х (колишній твіттер) зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад відреагувала на повідомлення про смерть Ісмаїла Ханії публікацією його фото та підписом "ХАМАС підтверджує, що Ханіє був убитий у своїй резиденції в Тегерані після участі в церемонії інавгурації президента Ірану".

Повідомлення Моссаду про смерть Ханії. Джерело: x.com/MOSSADil Повідомлення Моссаду про смерть Ханії. Джерело: x.com/MOSSADil

Ісмаїл Ханія був лідером політичного крила ХАМАС з 2017 року. У квітні його трьох синів було вбито під час ізраїльського авіаудару в секторі Газа. Ханія зазначав, що під час військової операції Ізраїлю було вбито 60 членів його родини.

Армія оборони Ізраїлю тим часом повідомила, що вбито "праву руку" лідера "Хезболли" Фуада Шукра. Він загинув внаслідок удару по Бейруту.

Фуад Шукр вважався головою стратегічного підрозділу, а також старшим військовим радником лідера Хезболли Хасана Насралли. Ізраїль вважає, що після початку останньої війни з ХАМАС у жовтні 2023-го Шукр керував атаками "Хезболли" на Ізраїль. Його також назвали відповідальним за недавній удар по Мадждаль-Шамсу.

Офіційна заява "Хезболли": "Як стало відомо, сіоністський ворог учора, у вівторок, 30.07.2024 р., атакував південне передмістя Бейрута, націлившись на житлову будівлю в одному з його районів, що призвело до загибелі кількох цивільних осіб, поранень інших та значного руйнування кількох поверхів будівлі. Перебував у будівлі тоді великий лідер джихаду, брат пан Фуад Шукер (Хадж Мухсен). З того часу, як стався цей інцидент, команди цивільної оборони активно працюють над розбором завалів".

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