Ідея смачного перекусу: рол з куркою та авокадо

Ця страва за рецептом від Shuba поєднує смак та дієтичність. Завдяки збалансованості та свіжості інгредієнтів, вона стане відмінною закускою.

Інгредієнти

Тортилья –1 шт.

Куряча грудка –1 шт.

Авокадо хаас –1/2 шт.

Томати –1 шт.

Вершковий сир – 25 г

Шпинат – 30 г

Перець чорний мелений – за смаком

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Куряче філе наріжте на шматочки, посоліть та поперчіть на смак. Посмажте на грилі чи сковорідці з невеликою кількістю олії до золотистості.

2. Авокадо розріжте авокадо навпіл, вийміть кісточку, а потім розімніть м’якуш авокадо виделкою. Рівномірно розподіліть його на тортилью. Викладіть шпинат, тертий сир, порізаний на кружки томат та курячі шматочки.

3. Згорніть рол та обсмажте його на пательні з обох сторін.

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