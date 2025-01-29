Йдуть морози до 16 градусів: чого чекати Україні у лютому

Синоптики прогнозують різке похолодання в Україні після 5 лютого, коли температура повітря подекуди знизиться до -15 градусів. Холодний фронт спочатку охопить західні регіони країни.

У ніч на 6 лютого очікуються перші суттєві морози: до -7 градусів у Карпатах, на Житомирщині, Вінниччині та Донбасі. 7 лютого температура продовжить знижуватися, особливо в центральних областях, де вночі може сягнути -13 градусів. Про це свідчать дані метеорадару Ventusky.

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Найхолодніша погода прогнозується 9 лютого, коли на Вінниччині та Житомирщині очікується до -16 градусів. У центрі та на півдні країни буде дещо тепліше – близько -5 градусів.

10 лютого морози залишатимуться суворими: до -15 градусів на Вінниччині та Житомирщині, до -10 на Донеччині та Луганщині. Вдень температура підніметься до +1...+3 градусів у більшості регіонів, крім Вінниччини, де зберігатиметься мороз до -5 градусів.

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