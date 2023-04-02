Грають на емоціях інших: названо п'ять знаків зодіаку, яких вважають 'енергетичними вампірами'

Спілкування з деякими людьми може бути важким випробуванням, і справа не лише у різних поглядах на світ, але й емоційній складовій. Якщо ви почуваєтеся після розмови з людиною виснаженими, втомленими, то, можливо, причина криється у зодіакальному знаку.

За словами астрологів, п'ять знаків зодіаку вважають енергетичними вампірами. Вони буквально можуть забирати сили в інших людей. Уродженці цих знаків ніколи не визнають своєї провини і перекладають її на інших, постійно скаржаться на життя і заздрять тим, хто успішніший.

Овни, які перебувають під заступництвом Марса, вирізняються вибухонебезпечним характером. Вони не контролюють своїх емоцій лише в критичних ситуаціях, а у повсякденному житті вміло грають на почуттях інших. Уродженці знаку – чудові маніпулятори.

Стрільці дуже мінливі особистості, порозумітися з якими непросто. Вони завжди пильно оцінюватимуть того, хто поруч із ними, будуть знаходити недоліки і мучити зауваженнями. Уродженці знаку почуваються добре, коли іншим погано.

Тельці - емоційні вампіри, тому що вони принижують оточуючих, звинувачуючи їх у всьому, у чому можуть, і змушують почуватися винними. Уродженці знаку ніколи не прощають помилок іншим і готові чекати роками, щоб помститися кривднику в найкращий момент.

Діви надмірно критичні стосовно оточуючих і часто не в змозі зупинити свій потік претензій навіть до найближчих. Уродженці знаку хочуть, щоб усе довкола було ідеальне, і не стримуються у виразах, коли щось іде не так. Люди поряд із ними почуваються погано, бо ніколи не виправдають надій.

Раки більшість часу приховують свої справжні почуття, за маскою привітності може бути навіть ненависть. Уродженці знаку заздрять усім навколо і готові чинити підлості, аби досягти своїх цілей. Вони грають із почуттями оточуючих і не вважають це поганим вчинком.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.