Імплантати розчинятимуться в тілі самі: китайські біохіміки створили біорозкладне скло

Китайські вчені створили скло з амінокислот та пептидів, яке може розкладатися з часом

Вчені з Китаю успішно розробили скло з амінокислот і пептидів, яке може бути використане як біорозкладний і біосумісний замінник пластикових матеріалів, особливо в медицині. За результатами досліджень, опублікованих у науковому журналі Science Advances, цей матеріал може бути успішно компостований та не залишає залишків у довкіллі.

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У виробництві звичайного скла використовують високі температури для розплавлення сировини, що може знищити амінокислоти та пептиди. Китайські науковці змодифікували амінокислоти та пептиди, додавши до їх молекул гідрофобні групи на кінцях, щоб збільшити термостабільність речовин.

Швидке охолодження розплавленої маси дозволило отримати скло високої якості, яке пропускає близько 90% світла. Шари скла з різним амінокислотним складом дозволяють отримати різні типи матеріалу. Вивчення властивостей цих матеріалів показало, що кульки з різного типу скла розкладаються в компості від трьох тижнів до восьми місяців, а при імплантації під шкіру мишам скло не спричиняло явних ознак відторгнення або набряку. Після двох-чотирьох тижнів кульки діаметром 0,5 сантиметра розчинилися й стали непомітні. Хоча спочатку у них відмітили у місці імплантації незначну м'язову атрофію, яка пройшла за декілька тижнів.

Винахідники вважають, що їхнє нове скло може стати гідною альтернативою менш вдалим матеріалам. Зокрема, це скло можна використовувати для створення біосумісних тимчасових імплантатів, які автоматично розчинятимуться в організмі, коли їхня потреба в ньому закінчиться, усуваючи потребу в повторній операції.

Те, що це скло розкладається в навколишньому середовищі та містить природні амінокислоти та пептиди, означає, що воно не завдасть шкоди довкіллю. Крім того, розплавлену масу амінокислот можна використовувати для друку матеріалів різних форм на 3D-принтері. Це робить його потенційним замінником комерційно доступного та не екологічного скла та пластику.

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