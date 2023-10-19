Дослідники назвали п'ять продуктів, багатих на пребіотики

Зростає кількість доказів того, що споживання пребіотиків, типів клітковини, які стимулюють кишкові бактерії, може сприяти здоровому мікробіому кишківника. Зокрема, дослідники назвали п'ять продуктів з найвищим вмістом пребіотиків.

Це зелень кульбаби, топінамбур, часник, цибуля-порей і звичайна цибуля. Про це повідомляє SCITECHDAILY.

На додаток до підтримки кишкових мікробів, продукти, багаті пребіотиками, містять велику кількість клітковини.

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Пребіотики, які можна розглядати як їжу для мікробіому, відрізняються від пробіотиків, які містять живі мікроорганізми. Обидва можуть потенційно принести користь здоров’ю, але вони діють по-різному.

Продукти, що містять пшеницю, займають нижче місце в списку. Продукти з невеликим вмістом пребіотиків або без них – молочні продукти, яйця, олія та м’ясо.

За даними дослідників, людині потрібно споживати приблизно половину маленької цибулі, щоб отримати 5 грамів пребіотиків.

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